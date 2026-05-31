Neumayer gewinnt ATP-Challenger-Titel in Vicenza

Tennisprofi Lukas Neumayer hat den ATP-Challenger-Titel in Vicenza geholt.

Der Salzburger gewann am Sonntag das Finale des Sandplatzturniers gegen den italienischen Lokalmatador Jacopo Vasami mit 6:2,6:2. Neumayer fixierte damit den zweiten Triumph bei einem Challenger in dieser Saison nach dem Erfolg in Barletta (Italien) im April. „Ich bin extrem glücklich über den Titel und die Leistung diese Woche“, sagte der 23-Jährige. Sein Level sei die ganze Woche „sehr gut“ gewesen.

(APA) / Artikelbild: Imago