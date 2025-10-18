Neumayer und Schwärzler in Wien-Quali ausgeschieden

Filip Misolic und Jurij Rodionov bleiben die einzigen Österreicher im Hauptfeld der Erste Bank Open in Wien.

Ihre beiden in der Qualifikation engagierten Landsleute erlitten am Samstag jeweils Auftaktniederlagen. Lukas Neumayer musste sich in einem harten 2:25-Stunden-Fight dem US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic mit 6:7(6),6:3,6:7(2) beugen und vergab im ersten Tiebreak zwei Satzbälle. Joel Schwärzler war danach gegen den Serben Hamad Medjedovic beim 2:6,4:6 ohne Chance.

Im Doppel haben Alexander Erler und sein US-Partner Robert Galloway, die am Sonntag in Stockholm im Endspiel stehen, eine Wildcard für Wien erhalten. Erler hatte im Vorjahr ja mit Lucas Miedler den Stadthallen-Titel geholt, Miedler ist mit Francisco Cabral (POR) im Einsatz. Die beiden Ex-Doppelpartner könnten allerdings erst im Finale aufeinandertreffen. Aus ÖTV-Sicht haben auch die diesjährigen Kitzbühel-Finalisten Neil Oberleitner/Joel Schwärzler eine Wildcard erhalten. Von den Top-Einzelstars spielt Alexander Zverev mit dem schon 42-jährigen Brasilianer Marcelo Melo auch Doppel.

(APA) / Bild: GEPA