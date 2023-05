Neun Ausfälle! Lange Verletztenliste bei Red Bull Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg geht als Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga in die letzten fünf Runden. Der Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz schrumpfte zuletzt aber auf drei Punkte. Zu schaffen macht den Bullen im Saisonendspurt weiterhin die schier endlos lange Verletztenliste. Für das heutige Duell mit dem SK Rapid (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) stehen insgesamt neun Akteure nicht zur Verfügung.

„Das ist schon sehr heftig, aber jammern nützt uns jetzt nichts. Wir haben trotzdem noch einen guten Kader“, sagte Jaissle. Lucas Gourna-Douath dürfte zumindest in den Kader zurückkehren, Kapitän Andreas Ulmer (Oberschenkel) und Junior Adamu (Schulter) sind noch fraglich.

Die Verletztenliste der Salzburger: Fernando (Rücken), Daouda Guindo (Knie), Maurits Kjaergaard (Fuß), Justin Omoregie (Rücken), Jerome Onguene (Knie), Noah Okafor (Mittelfuß), Luka Sucic (Knie), Samson Tijani (Schulter) und Ignace Van der Brempt (Oberschenkel) fallen aus.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle erwartet Rapid trotz des jüngsten Rückschlages im Cup-Finale mit einer „breiten Brust“. „Sie haben uns in Wien Paroli geboten und sich den Punkt verdient“, analysierte der Salzburg-Coach die letzte Begegnung. Im eigenen Stadion ist Salzburg in der Liga gegen Rapid seit mittlerweile 13 Spielen ungeschlagen. „Wir haben in Salzburg immer den Anspruch, das Spiel zu gewinnen und werden am Sonntag einen raushauen“, sagte Jaissle.

Rapid wusste in der aktuellen Saison gegen Ligakrösus Salzburg über weite Strecken zu überzeugen. Die Hütteldorfer knöpften dem Tabellenführer in zwei der drei Begegnungen einen Punkt ab, das jüngste Duell vor eineinhalb Wochen endete mit 1:1.

