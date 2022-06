Neun Siege: Das ist die ÖFB-Bilanz gegen Frankreich

Die jüngere Länderspiel-Statistik gegen Frankreich räumt der Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr) in der Nations League im Happel-Stadion nur Außenseiter-Chancen ein. Der jüngste ÖFB-Erfolg gegen die „Bleus“ gelang zwar im bisher vorletzten Duell am 6. September 2008 in der EM-Qualifikation mit einem 3:1 im Wiener Prater, in den sechs Partien davor hatte es bei fünf Niederlagen aber nur zu einem Remis gereicht.

Dass die Gesamtbilanz aus österreichischer Sicht mit neun Siegen, zwei Unentschieden und zwölf Niederlagen nicht völlig trostlos wirkt, liegt vor allem am positiven Abschneiden in der fernen Vergangenheit. Von 1925 bis 1945 gingen die ersten sechs Duelle mit Frankreich zum Teil deutlich an Österreich.

Danach setzte es teils bittere Niederlagen, so etwa das 0:1 in der Zwischenrunde der WM 1982 oder die Niederlagen in der Qualifikation für die WM 1994 (0:1/heim, 0:2/auswärts). Das bisher letzte Kräftemessen endete am 14. Oktober 2009 in der EM-Quali im Stade de France mit einem 3:1 für Frankreich. Es war des erste ÖFB-Länderspiel von David Alaba.

Am Schauplatz des diesjährigen Champions-League-Finales gab es für Österreich zudem am 28. März 2007 in einem Testspiel gegen die „Bleus“ ein 0:1. Damals feierte Karim Benzema bei den Gastgebern sein Nationalteam-Debüt und erzielte prompt das entscheidende Tor – bisher 94 weitere Länderspiele und 36 weitere Treffer sollten folgen.

Beim WM-Triumph 2018 war Benzema allerdings nicht dabei, weil er von Ende 2015 bis Mai 2021 vom seit 2012 amtierenden Nationaltrainer Didier Deschamps aufgrund eines Verfahrens wegen versuchter Erpressung nicht nominiert wurde. Sein Comeback gab der Clubkollege von David Alaba bei Real Madrid im Rahmen der EURO im Vorjahr, wo überraschend bereits im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen die Schweiz Endstation war. Im darauffolgenden Oktober rehabilitierten sich die Franzosen mit dem Gewinn des Nations-League-Titels.

Bei der WM ab November in Katar zählen die Franzosen dank ihrer Stars wie Benzema, Kylian Mbappe oder Paul Pogba zu den absoluten Top-Favoriten. Die Nations League begann für den zweifachen Welt- und Europameister, der in der FIFA-Weltrangliste auf Platz drei liegt – Österreich ist 34. – mit einem Heim-1:2 gegen Dänemark und einem Auswärts-1:1 gegen Kroatien enttäuschend.

Österreichs Länderspiel-Bilanz gegen Frankreich:

19. 4.1925 in Paris (FS): Frankreich – Österreich 0:4

30. 5.1926 in Wien (FS): Österreich – Frankreich 4:1

12. 2.1933 in Paris (FS): Frankreich – Österreich 0:4

27. 5.1934 in Turin (WM): Österreich – Frankreich 3:2

24. 1.1937 in Paris (FS): Frankreich – Österreich 1:2

6.12.1945 in Wien (FS): Österreich – Frankreich 4:1

5. 5.1946 in Paris (FS): Frankreich – Österreich 3:1

1.11.1951 in Paris (FS): Frankreich – Österreich 2:2

19.10.1952 in Wien (FS): Österreich – Frankreich 1:2

25. 3.1956 in Paris (FS): Frankreich – Österreich 3:1

5.10.1958 in Wien (FS): Österreich – Frankreich 1:2

13.12.1959 in Paris (EM-Quali): Frankreich – Österreich 5:2

27. 3.1960 in Wien (EM-Quali): Österreich – Frankreich 2:4

24. 3.1965 in Paris (FS): Frankreich – Österreich 1:2

7.10.1970 in Wien (FS): Österreich – Frankreich 1:0

28. 6.1982 in Madrid (WM): Frankreich – Österreich 1:0

28. 3.1984 in Bordeaux (FS): Frankreich – Österreich 1:0

14.10.1992 in Paris (WM-Quali): Frankreich – Österreich 2:0

27. 3.1993 in Wien (WM-Quali): Österreich – Frankreich 0:1

19. 8.1998 in Wien (FS): Österreich – Frankreich 2:2

28. 3.2007 in Saint-Denis (FS): Frankreich – Österreich 1:0

6. 9.2008 in Wien (WM-Quali): Österreich – Frankreich 3:1

14.10.2009 in Saint-Denis (WM-Q): Frankreich – Österreich 3:1

(APA)

Bild: Imago