Neunjähriger dabei: Bayern holt Nachwuchs-Trio aus Mainz

via

via Sky Sport Austria

Es ist sicherlich einer der extremsten Fälle bei der Talentejagd in der Bundesliga. Der FC Bayern München hat einen Neunjährigen verpflichtet.

Alex Hentcho Nseke wechselt zusammen mit seinen älteren Brüdern Aristide (14) und Aviel (12) vom FSV Mainz 05 zum deutschen Rekordmeister.

Campus-Leiter Jochen Sauer verteidigt sich in der Bild gegen Kritik am Transfer eines Neunjährigen. Man habe eigentlich nur den 14-jährigen Aristide verpflichten wollen. „Nachdem unsere Scouting-Abteilung wegen des ältesten Sohns Aristide mit den Eltern Kontakt aufgenommen hatte, betonte die Familie, dass ein Wechsel nur in Betracht kommt, wenn die gesamte Familie nach München zieht beziehungsweise zum FCB wechselt.“

Mainz erhält Ausbildungsentschädigung

Sauer bestätigt außerdem, dass Mainz eine finanzielle Entschädigung für den Transfer erhält: „Mainz wurde zu Beginn der Gespräche informiert und war immer eingebunden. Gemeinsam haben wir uns auch auf eine entsprechende Ausbildungsentschädigung geeinigt. Zwischen den Vereinen lief alles höchst professionell ab.“

Mainz gab die Brüder dennoch nur ungern ab, wie Sportvorstand Christian Heidel betont: „Wir hätten die Jungs gern gehalten, haben alles versucht, aber die Familie hat sich für München entschieden.“

Der Neunjährige scheint das größte Talent des Bruder-Trios zu sein. Davon kann man sich auf seinen Social-Media-Kanälen überzeugen, die sein Vater Alex senior für ihn betreut. Allein auf TikTok hat der Neunjährige 20.000 Follower. Was die Social-Media-Kanäle ebenfalls verraten: Die drei Brüder stehen allesamt schon bei Nike unter Vertrag.

(sport.sky.de)/Bild: Imago