Die extreme Hitze in Frankreich fordert ihren Tribut, die neunte Etappe der Tour de France wird verkürzt.

Wie der Veranstalter am Samstagabend bekannt gab, wurde aufgrund der konstant sehr hohen Temperaturen entschieden, Änderungen an der Strecke des Teilstücks am Sonntag vorzunehmen. Die Tour-Organisatoren reagierten damit darauf, dass die örtlichen Behörden wegen der Hitze die „Alarmstufe Rot“ für das Departement Corrèze ausgerufen haben.

Konkret bedeutet dies: Die Strecke wird von 185,5 auf 155,5 km verkürzt. Sie weicht nun in der Anfangsphase deutlich von der ursprünglichen Planung ab. Der Start ist weiterhin für 13.45 Uhr vorgesehen. Seit Tagen leiden die Fahrer bei der Frankreich-Rundfahrt unter der großen Hitze.

„Diese Entscheidung wurde aufgrund der außergewöhnlichen Wetterbedingungen notwendig. Sie soll sicherstellen, dass das Rennen unter Bedingungen stattfinden kann, die mit der roten Hitzewellenwarnung vereinbar sind“, hieß es in der Erklärung der Veranstalter. Zuschauer wurden gebeten, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.