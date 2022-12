Neunter BSL-Sieg in Folge für Meister BC Vienna

Die Topteams der Basketball-Superliga der Männer (BSL) haben am Donnerstag allesamt Erfolge eingefahren. Tabellenführer und Titelverteidiger BC Vienna landete mit einem ungefährdeten 87:65 gegen die Kapfenberg Bulls den neunten Sieg in Folge. Der erste Verfolger Oberwart Gunners setzte sich im Topspiel beim Tabellenvierten Flyers Wels mit 85:80 durch und hält nach zehn BSL-Spielen bei acht Siegen.

Die Swans Gmunden, als Finalist der Vorsaison mit drei Niederlagen Ligadritter, fertigten die Fürstenfeld Panthers auswärts 100:71 ab. Weiter aufwärts geht es für die Dukes Klosterneuburg unter ihrem neuen Chefcoach Damir Zeleznik. Die Niederösterreicher besiegten den UBSC Graz mit 87:72. Die Traiskirchen Lions behielten im NÖ-Duell mit dem SKN St. Pölten mit 86:75 die Oberhand.

Beim Meister aus Wien waren die ÖBV-Nationalspieler Jozo Rados (26 Punkte) und Enis Murati (19) nicht zu stoppen. Die Väter des Oberwart-Sieges in Wels waren die US-Legionäre Derek Hanes mit 25 Zählern sowie Rob Howard mit 16 Punkten und 17 Rebounds. Die Wiener gastieren bereits am Samstag (17.30 Uhr) in Klosterneuburg. Oberwart bekommt es am Sonntag zu Hause mit Graz zu tun.

(APA) / Bild: GEPA