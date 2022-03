Neuseeland erreicht WM-Play-off nach Kantersieg

via

Neuseeland ist nur noch eine Hürde von einem Ticket für die Fußball-WM in Katar Ende des Jahres entfernt.

Der klare Favorit setzte sich am Mittwoch im Finale der Ozeanien-Qualifikation in Doha gegen die Salomon Inseln mit 5:0 durch. Um sich für die Endrunde zu qualifizieren, muss noch ein Vertreter aus der CONCACAF-Region (Nord- und Mittelamerika, Karibik) bezwungen werden. Gespielt wird am 13. oder 14. Juni. Neuseeland war 2010 als letztes Ozeanien-Team bei einer WM dabei.

