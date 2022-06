Neuseeland im letzten Test vor WM-Play-off nur remis

via

Die neuseeländische Fußball-Nationalmannschaft hat vor dem entscheidenden Play-off um den noch freien Platz bei der WM einen Sieg verpasst. Das Team von Trainer Daniel Hay spielte am Donnerstagabend im Education City Stadium in Ar-Rayyan bei Doha 0:0 gegen Oman.

Die Neuseeländer bestreiten am kommenden Dienstag das entscheidende Match für die Endrundenteilnahme in Katar, Gegner ist Costa Rica.

Der Gewinner der Partie kommt in die Gruppe E mit Deutschland, Spanien und Japan. Der Sieger des Duells am Montag zuvor zwischen Australien und Peru rückt in die Gruppe D mit Titelverteidiger Frankreich, Dänemark und Tunesien.

