Neuzugänge treffen: GAK übersteht erste Cup-Runde souverän

Der GAK gewinnt in der ersten Runde des ÖFB-Cups beim SR Donaufeld Wien mit 4:0 und zieht souverän in die nächste Runde ein.

Tim Trummer bringt die Grazer kurz vor der Pause in Führung (43.), verletzt sich bei seinem Treffer jedoch und muss unmittelbar danach ausgewechselt werden. Nach dem Seitenwechsel erhöhen Alex Hofleitner (49.), Leon Klassen (82.) und Peter Michorl (90.) auf den Endstand.

Auch Zweitligist Austria Salzburg meistert die erste Cuprunde. Die Salzburger setzen sich beim SV Wals-Grünau klar mit 5:1 durch und stehen ebenfalls in Runde zwei.

Der FC Kitzbühel schlägt den FC Lustenau mit 4:1.