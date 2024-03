New Jersey Devils trennen sich von Coach Lindy Ruff

Nach fünf Niederlagen aus den jüngsten sieben Spielen in der National Hockey League haben sich die New Jersey Devils von Trainer Lindy Ruff getrennt.

Der seit Februar 64-Jährige, der in Buffalo lange Jahre Coach von Thomas Vanek war, war seit Juli 2020 tätig. Nach 61 Partien mit 30 Siegen und 31 Niederlagen befinden sich die Devils aktuell außerhalb der Play-off-Ränge. Der Kanadier Travis Green soll nun als Interimscoach die Wende herbeiführen.

Nylander-Triplepack bei Columbus-Erfolg

Die Florida Panthers behielten in einem Schlager der Eastern Conference bei den New York Rangers mit 4:2 die Oberhand und fuhren damit den fünften Sieg in Folge ein. Beim 6:3-Erfolg der Columbus Blue Jackets gegen die Vegas Golden Knights traf Alexander Nylander erstmals in seiner Karriere dreimal in einem Spiel.

(APA)

Beitragsbild: Imago