New York Rangers bleiben im Hoch

Die New York Rangers haben in der National Hockey League (NHL) den siebenten Sieg in den vergangenen zehn Auftritten eingefahren. Im Madison Square Garden setzten sich die Hausherren am Mittwoch (Ortszeit) mit 6:3 gegen die Toronto Maple Leafs durch. Adam Fox und Ryan Reaves trafen dabei jeweils doppelt für die Rangers.

In der Eastern Conference ist das Team derzeit die Nummer drei der Tabelle, Toronto liegt auf Rang sechs.

Die weiteren Ergebnisse vom Mittwoch:

New Jersey Devils – Arizona Coyotes 1:4

Anaheim Ducks – Colorado Avalanche 0:2

(APA)

Artikelbild: Imago