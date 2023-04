Newcastle bezwingt Southampton trotz Pausenrückstand

via

via Sky Sport Austria

Newcastle United bleibt in der Premier League weiterhin auf Top-3-Kurs. Trotz eines Halbzeitrückstandes gewannen die „Magpies“ das Spiel gegen Tabellenschlusslicht Southampton, für die der Abstieg nun immer näher rückt, mit 3:1.

Dabei gingen die „Saints“ sogar mit einer Führung in die Pause. Stuart Armstrong brachte die Gäste in der 41. Minute in Führung. Nach der Halbzeitpause forcierte das überlegene Newcastle jedoch die Wende: Callum Wilson mit einem Doppelpack (54., 81.) und ein Eigentor von Theo Walcott (79.) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber.

Während Southampton mit 24 Punkten weiter am Tabellenende verbleibt und bereits sechs Punkte Rückstand auf den rettenden Rang 17 hat, kann Newcastle wohl für die Champions League planen. Der Vorsprung auf das fünftplatzierte Tottenham beträgt fünf Spiele vor dem Saisonende bereits elf Punkte.

Mehr in Kürze!

(Red.)

Bild: Imago