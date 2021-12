Newcastle bietet wohl 100 Millionen Euro für Bayern- und BVB-Flirt

Der BVB ist bereits auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für den im nächsten Sommer womöglich abwandernden Erling Haaland. Neben Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg fiel dabei auch vermehrt der Name Dusan Vlahovic.

Der 21-jährige Top-Stürmer der AC Florenz gehört zu den begehrtesten Angreifern in Europa, soll auch Top-Klubs wie den FC Bayern oder Manchester City auf den Plan gerufen haben. Ein Interessent scheint nun ernst zu machen. Wie Filippo Grassia von RAI Sport berichtet, soll Newcastle United bereits mit einem Angebot von rund 100 Millionen Euro an Florenz herangetreten sein. Der neu-reiche Klub aus der Premier League will den Stürmer wohl unbedingt und scheut nicht vor großen Investitionen in den Wunschkader.

(skysport.de) / Bild: Imago