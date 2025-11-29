Newcastle feiert klaren Sieg bei Everton

Die deutschen Nationalspieler Malick Thiaw und Nick Woltemade haben Newcastle United in der Premier League zu einem Kantersieg geschossen.

Die Magpies gewannen das Mittelfeld-Duell beim FC Everton mit 4:1 (3:0), dabei steuerte das DFB-Duo drei Treffer bei. Thiaw schoss nach 55 Sekunden erst das schnellste Tor der Saison in Englands Eliteliga, ehe er erneut per Kopf (58.) seinen ersten Karriere-Doppelpack bei den Erwachsenen perfekt machte.

Dazwischen hatte Woltemade mit einem sehenswerten Lupfer das zwischenzeitliche 3:0 erzielt (45.), Sekunden vor dem zweiten Treffer seines Nationalmannschaftskollegen ließ er noch eine weitere gute Gelegenheit liegen. Außerdem traf Lewis Miley (25.) für Newcastle, Kiernan Dewsbury-Hall (69.) betrieb für Everton nur noch Ergebnis-Kosmetik.

Durch den Erfolg im direkten Duell rückte United aufgrund der besseren Tordifferenz am punktgleichen Gegner ebenso vorbei wie am FC Liverpool und ist vorerst Elfter.

(SID) / Artikelbild: Imago