Newcastle gewinnt souverän und setzt Siegesserie fort

Newcastle United schob sich mit einem 3:0-Erfolg bei Leicester vorerst an Meister Manchester City vorbei auf dem zweiten Platz.

Einer der Väter des Sieges war Ex-Rapid-Stürmer Joelinton: Der Brasilianer holte nach 86 Sekunden einen Elfmeter heraus, den Chris Wood (3.) verwertete, und erzielte in der 32. Minute einen Treffer selbst per Kopf. Auch Miguel Almirón (7.) traf in der ersten Hälfte für die „Magpies“, die den sechsten Sieg in Folge feierten – allerdings zwei Spiele mehr als Manchester absolviert haben.

Bild: Imago