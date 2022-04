„Next Soizburger“: Red Bull Salzburg eröffnet neuen Ausbildungsstandort für Talente

via

Der FC Red Bull Salzburg hat in Zusammenarbeit mit dem Salzburger Fußball-Verband (SFV) ein neues Projekt gestartet. „Next Soizburger“ heißt das Projekt. Dabei wird ein neuer Aussbildungsstandort für Talente im Süden Salzburgs installiert.

„Mit dieser Idee sollen noch mehr Talente aus dem eigenen Bundesland zum Fußball gebracht, bestmöglich aus- und weitergebildet und ihnen derart der Weg zum Profi geebnet werden. Durch die Installation eines mit dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) bzw. dem SFV akkordierten zusätzlichen Ausbildungsstandorts der Red Bull Fußball Akademie in Lend (Pinzgau) wird den Talenten, die weit im Salzburger Süden leben und deshalb keine Möglichkeit haben, diese in Liefering zu absolvieren, eine umfassende fußballspezifische Ausbildung ermöglicht“, heißt es in einer Aussendung.

Bernhard Seonbuchner, Sportlicher Leiter der Red Bull Fußball Akademie: „Die wesentliche Idee bei diesem Projekt ist, dass möglichst viele Kinder in unmittelbarer Nähe ihrer Heimat die bestmögliche fußballerische Ausbildung erhalten. Davon sollen dann alle, die im Fußball engagiert sind, profitieren: die Kinder, die Klubs der Region, der Salzburger Verband und auch der Profifußball in Salzburg. Dazu wollen wir alle Beteiligten ins Boot holen und werden noch viele Gespräche führen, um alles detailliert erklären zu können.“

Robert Tschaut, Sportdirektor des Salzburger Fußballverbandes: „Das Projekt ‚Next Soizburger‘ ist ein Produkt der jahrelangen guten Zusammenarbeit zwischen dem SFV und der Red Bull Fußball Akademie im Bereich der Talentförderung und eine sehr gute Symbiose dieser beiden Institutionen. Im Vordergrund stehen die bestmögliche Förderung unserer besten Talente in den südlichen Bezirken unseres Bundeslandes durch eine gezielte Trainings- und Belastungssteuerung und die Umsetzung der Trainingsschwerpunkte bei Spielen. Wir freuen uns schon jetzt darauf, dass noch mehr Salzburger Buben den Sprung in den Spitzenfußball schaffen und viele andere das Niveau im Salzburger Fußball und die Leidenschaft für unseren Sport heben werden.“

Quelle: Red Bull Salzburg