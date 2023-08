Neymar bei Bayern angeboten? Nur ein Top-Klub hatte Interesse

Brasiliens Superstar Neymar hat bei Paris Saint-Germain keine Zukunft mehr und wechselt wohl nach Saudi-Arabien – angeblich auch, weil ihm nahezu alle europäischen Spitzenklubs abgesagt haben.

Der kurz vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien stehende Fußballstar Neymar hat angeblich versucht, seine Karriere bei einem europäischen Topklub fortzusetzen. Allerdings sagten zahlreiche Spitzenmannschaften dem Offensivspieler von Paris Saint-Germain ab, wie das britische Portal The Independent am Montag berichtete. Neben Manchester United, Real Madrid, Chelsea und Manchester City soll der 31-Jährige auch dem FC Bayern angeboten worden sein. Ablösesumme und Gehalt habe keiner der genannten Klubs stemmen wollen. Interesse an einer Verpflichtung Neymars bestand laut des Berichts nur beim FC Barcelona, wo Neymar bereits von 2013 bis 2017 spielte.

Spanische Medien hatten berichtet, dass sich Neymar bei stundenlangen Verhandlungen bis zuletzt darum bemühte, von seinem wohl künftigen Klub Al-Hilal für die nächste Saison an den FC Barcelona ausgeliehen zu werden. Auch der katalanische Klub habe sich monatelang hinter den Kulissen um eine solche Regelung bemüht, die die Saudis aber schließlich abgelehnt hätten, schrieb die Zeitung Sport. Zudem habe Barça-Trainer Xavi Hernández eine Rückkehr seines früheren Teamkollegen skeptisch gesehen, berichtete die Zeitung AS.

