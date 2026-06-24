Neymar „bereit“ für Duell mit Schottland

Superstar Neymar steht bei Rekordweltmeister Brasilien vor dem Comeback. Der 34-Jährige ist laut Trainer Carlo Ancelotti „bereit“ für das dritte WM-Gruppenspiel der Selecao gegen Schottland in der Nacht zu Donnerstag (0.00 Uhr MESZ): „Er hat sehr gut trainiert in dieser Woche. Er ist fit und wir sind sehr glücklich darüber“, sagte Ancelotti.

Neymar (34) hatte die ersten beiden WM-Spiele gegen Marokko (1:1) und Haiti (3:0) aufgrund von Wadenproblemen verpasst. Nun sei er bereit, „eine Halbzeit zu spielen oder auch 90 Minuten“, sagte Ancelotti, „wir möchten, dass er so schnell wie möglich wieder spielt. Er bringt viel Erfahrung mit und ist ein Topspieler.“ Ob Neymar in Miami gegen die Schotten wirklich zum Einsatz kommt, ließ der Italiener aber offen.

Der Offensivspieler vom FC Santos hat seit dem 18. Oktober 2023 kein Länderspiel mehr bestritten. Die Fans der Selecao fiebern dem Comeback des Hoffnungsträgers entgegen, hinter dessen Leistungsfähigkeit steht aber ein großes Fragezeichen.

Die Brasilianer stehen nach zwei Spielen bei vier Punkten und haben den Einzug in die K.o.-Runde so gut wie sicher. Die Selecao kämpft im Fernduell mit Marokko (gegen Haiti) um den Gruppensieg.