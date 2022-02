Neymar erklärt geplatzen Wechsel zu Real Madrid

Neymar hat verraten, warum er einen Wechsel zu Real Madrid abgelehnt hatte. Der Brasilianer schloss sich 2013 dem FC Barcelona an. Allerdings hätte der Offensivakteur bereits im Alter von zwölf Jahren nach Spanien wechseln können.

Neymar erzählte im Podcast des ehemaligen brasilianischen Superstars Ronaldo auf Twitch: „Als ich 10 Jahre alt war, lud mich Real Madrid zu einem Probetraining ein. Ich war begeistert, ich war so glücklich, ich habe ihr Training gesehen. Es war während der Galacticos-Ära. Ich habe ihr Spiel gesehen. Ich habe ein Spiel gesehen und ich glaube, alle Tore wurden von Brasilianern erzielt. Nach dem Spiel habe ich mit allen ein Foto gemacht. Ich war überglücklich. Ich bin eine Woche dort geblieben, zum Probetraining.“

Neymar litt unter Heimweh

Und dann passierte es: „Ich hatte wirklich Heimweh und wollte zurück nach Hause. Es war so ziemlich alles für mich vorbereitet, um bei Real Madrid zu spielen, aber dann bin ich zurückgekommen. Es ist lustig, weil ich Pablo getroffen habe. Sarabia hat bei PSG gespielt und er war damals auch bei Real Madrid dabei. Er erinnert sich an alles, dass ich ein paar Tage dort war und dann gegangen bin.“

Zudem verriet Neymar Football Espana, dass er seine Karriere gerne in seiner Heimat Brasilien beenden würde: „Ich freue mich darauf, wieder in Santos zu spielen. Was ich wirklich vermisse, ist das Spielen in meiner Stadt. Mein Gott, dieses Stadion ist wunderbar.“ Allerdings schwebt dem PSG-Star noch ein weiterer Traum vor: „Ich freue mich auch darauf, mindestens eine Saison in den Vereinigten Staaten zu spielen.“

(skysport.de) / Bild: Imago