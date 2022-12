Neymar führt bei Comeback emotionale Gala an

via

Brasiliens Fußball erlebt emotionale Tage. Die Fans bangen um die an Krebs erkrankte Ikone Pelé und hatten Sorge um die Fitness des aktuellen Superstars. Bei Neymar lösten sich die Ängste am Montag auf. Der 30-jährige führte die Seleção im Achtelfinale der WM in Katar zu einem 4:1 (4:0)-Erfolg gegen Südkorea und feierte – passend zur Gala – tanzend. Danach wurde der Superstar selbst emotional.

„Ich kann allen für ihre Unterstützung nur Danke sagen. Das war nicht leicht für mich, weil in meinem Kopf viel passiert ist, Zweifel, Ängste“, sagte der Stürmer. „Ich hatte die Unterstützung all meiner Freunde, meiner Familie. Das waren schöne Nachrichten, die aus aller Welt gekommen sind, positive Energie, das hat mir sehr gut getan“, sagte der Angreifer von Paris Saint-Germain in Bezug auf seine überstandene Fußverletzung.

Neymar hatte sich im Auftaktspiel der Brasilianer gegen Serbien verletzt. Fotos des geschwollenen Knöchels ließen Zweifel aufkommen, ob er das Turnier fortsetzen kann. Die Bänderverletzung wurde intensiv behandelt, auch ohne den Superstar marschierte der Turnierfavorit durch die Gruppenphase.

Das Comeback nach zwei Spielen Pause fiel gleich beeindruckend aus. Brasilien zeigte vor der Pause das „Jogo bonito“ (schöne Spiel) in Perfektion, Neymar brillierte mit der Vorbereitung zum 1:0 von Vinicius Júnior (7.), traf in der 13. Minute per Foulelfmeter selbst, leitete den Konter zum 4:0 durch Lucas Paqueta (36.) ein und wurde zum Spieler des Spiels gewählt.

Hüpfend mit der ganzen Mannschaft und mit einer separaten Samba-Einlage mit Vincius Júnior, Lucas Paquetá und Raphinha feiert er ausgelassen die Führung, wenig später trat er zum Elfmeter an. So wie es die Fans lautstark gefordert hatten. Der 30-Jährige verzögerte seinen Anlauf und schob den Ball gemächlich ins rechte untere Eck. Durch diesen Treffer ist der Superstar nun neben Pelé und Ronaldo der einzige Brasilianer, der bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Nach seinem 76. Länderspieltor fehlt ihm nur noch ein Treffer, um mit Pelé gleichzuziehen.

„Danke an alle Brasilianer. Alles wird gut“, erklärte Neymar danach und äußerte sich zum einstigen Superstar daheim. „Es geht ihm nicht gut und wir denken an ihn. Wir wünschen ihm nur das Beste und spielen für ihn. Wir hoffen, dass er sich mit uns freut“, sagte Neymar über Pelé und freute sich über den nächsten Schritt in Richtung des sechsten WM-Titels: „Wir träumen vom Titel bei dieser Weltmeisterschaft. Drei Spiele fehlen uns noch, wir sind bestens vorbereitet und mental voll darauf fixiert. Wir werden im Finale lachen“, erklärte Neymar mit seinem schönsten Lächeln.

Zunächst gilt es aber am Freitag im Viertelfinale gegen Vize-Weltmeister Kroatien zu bestehen, im Halbfinale würde es entweder gegen den Erzrivalen Argentinien oder die Niederlande gehen.

