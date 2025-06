Neymar unterschreibt neuen Kurzzeit-Vertrag

Fußballstar Neymar kehrt vorerst nicht nach Europa zurück und wird seine Karriere zunächst bis zum Jahresende bei seinem Heimatclub FC Santos fortsetzen.

Der 33-jährige Brasilianer bekam einen neuen Vertrag – allerdings nur gültig bis zum Ende 2025, wie der FC Santos auf X mitteilte. Nach Ablauf gebe es die Möglichkeit für eine weitere Verlängerung. „Wo alles begann. Wo es niemals enden wird!“, schrieb der Club zur Vertragsverlängerung mit Neymar.

Neymar war erst Ende Jänner nach knapp eineinhalb Jahren von Al-Hilal in Saudi-Arabien nach Santos gewechselt, wo er einst seine Profikarriere begonnen hatte. Nach einem Kreuzbandriss im Oktober 2023 und der langen Genesung hatte er auch danach immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Erst kürzlich war er für Santos wieder zum Einsatz gekommen. Carlo Ancelotti, neuer Nationaltrainer in Brasilien, hatte auf den bisherigen Kapitän in den jüngsten WM-Qualifikationsspielen noch verzichtet.

