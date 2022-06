Neymar-Zukunft unsicher? PSG-Boss vermeidet Bekenntnis

Seit Wochen ranken sich Gerüchte, dass Paris St. Germain Superstar Neymar gerne verkaufen würde. Die Franzosen planen einen größeren Umbruch und werden die neue Saison mit einem neuen Sportdirektor und einem neuen Coach angehen. Die Entlassungen von Leonardo und Mauricio Pochettino sind zwar noch nicht offiziell, aber beschlossene Sache. Im Fall Leonardos ist der Nachfolger in Luis Campos sogar schon vorgestellt.

Und auch die Mannschaft soll sich laut übereinstimmenden Medienberichten verändern. Die Marca befragte nun PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi, ob Neymar, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, Teil dieses neuen Projekts sein soll. Der 48-Jährige wollte sich jedoch nicht in die Karten schauen und vermied ein klares Bekenntnis zum Brasilianer. Al Khelaifi sagte lediglich: „Wir können über diese Themen nicht in den Medien sprechen, einige Spieler werden kommen und einige Spieler werden gehen, aber es sind private Verhandlungen.“ Eine Antwort, die viel Raum für Spekulationen lässt, da der katarische Geschäftsmann in der Vergangenheit stets betont hat, dass Neymar möglichst lange in Paris bleiben soll.

(skysport.de) / Bild: Imago