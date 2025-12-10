NFL bestätigt München-Spiele für 2026 und 2028

Nach einem Jahr Pause wird die NFL im nächsten Jahr wieder für ein Spiel nach München zurückkehren.

Wie Vertreter der besten American-Football-Liga der Welt, der Stadt München und der Allianz Arena bekanntgaben, ist neben 2026 auch für 2028 ein Match und damit das vierte reguläre Saisonspiel im Fußballstadion des FC Bayern fixiert. Welche Teams im kommenden Jahr in München antreten, ist noch nicht bekannt.

„In München hat für uns alles im deutschsprachigen Raum angefangen. Für uns alle ist das ein sehr emotionaler Ort, die Begeisterung ist uns in Erinnerung geblieben“, sagte Steinforth, General Manager der NFL Deutschland, und ergänzte: „Wir wollen langfristig in Deutschland aktiv bleiben mit einem Spiel in jedem Jahr.“

Neben München und Berlin war in Deutschland auch Frankfurt bereits mit NFL-Partien an der Reihe. Die NFL vermeldete jeweils einen gewaltigen Ansturm auf die Tickets. Die US-Eliteliga expandiert seit Jahren mit Gastspielen überall auf dem Globus. Im nächsten Jahr sind neben München bisher noch zwei Partien in London sowie je ein Spiel in Melbourne und Rio de Janeiro bestätigt.

(APA/SID) / Bild: Imago