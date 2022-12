NFL: Defensive End-Legende J.J. Watt verkündet Karriereende

J.J. Watt hat am Dienstag sein Karriereende nach dem Ende der noch laufenden Saison verkündet. Der 3-fache „Defensive Player of the year“ und „Walter Peyton Man of the Year“ hört nach seiner 12. NFL-Saison mit dem professionellen American Football auf, nachdem er mit seiner Art der Quarterbackjagd den Sport verändert hat.

Als 11. Pick in dem 2011 NFL-Draft zogen die Houston Texans den Defensive End J.J. Watt von den Wisconsin Badgers. Der texanische Profiverein erhoffte sich mit ihm einen dominanten Quarterback-Jäger auf den Außen der Defensive-Line zu akquirieren. Was sie bekamen war ein Pass Rushing-Monster, der die Offensive-Lines der Gegner wahrlich aufriss und sehr oft den gegnerischen Quarterback sackte. Seine Karrierehighlights waren ganz klar die Saisons 2012, 2014 und 2015. Watt vermeldete in diesen Jahren 20.5, 20.5 und 17.5 Sacks, womit er sich den 3-maligen Gewinn des Preises des „Defensive Player of the Year“ verdiente. Weiters wird er laut der NFL-Homepage nicht allzu lange auf seinen Platz in der Pro Football Hall of Fame in Scranton, Ohio warten müssen.

Leider gelang es ihm weder mit den Houston Texans noch mit seinem jetzigem Team, den Arizona Cardinals, den Super Bowl zu gewinnen. Zudem gelang es ihm nach 2015, aufgrund von vielen Verletzungen, nur eine „Over 10 Sacks-Season“ (16 – 2018) zu spielen. Nichtsdestotrotz hat J.J. Watt seine Fußabdrücke in der NFL hinterlassen, die in den kommenden Jahrzehnten nicht vergessen werden.

Fans des dominanten Pass-Rushers können ihn noch zwei Mal in der NFL in Aktion bestaunen. Am 1. Jänner geht es gegen die Atlanta Falcons, während er in seinem letztem Spiel am 8. Jänner mit den Cardinals auf die San Francisco 49ers trifft.

(Red.)/Bild: Imago