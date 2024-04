NFL-Draft: Bears holen Quarterback Williams mit ersten Pick

Quarterback Caleb Williams ist in der NFL erwartungsgemäß als Nummer eins gedraftet worden.

Die Chicago Bears entschieden sich bei der Talenteauswahl in Detroit an erster Stelle für den 22-Jährigen von der University of Southern California. Williams hatte 2022 die Heisman Trophy für den besten College-Spieler gewonnen, in Chicago erhält er einen mit 38,8 Millionen Dollar dotierten Vierjahresvertrag.

„Es brauchte viel Aufopferung, Liebe, den Willen, das Footballspiel zu gewinnen, und meine Teamkollegen, meine Trainer und meine Familie“, sagte Williams über seine Entwicklung zum First Overall Pick. An zweiter Stelle holten die Washington Commanders Quarterback Jayden Daniels von der Louisiana State University, als Dritten wählten die New England Patriots mit Drake Maye aus North Carolina ebenfalls einen Quarterback.

Früher Ansturm auf Quarterbacks

Unter den ersten Zehn wurden beim Draft insgesamt fünf Quarterbacks ausgewählt, Defensivspieler waren unter den Top-Picks nicht dabei.

Beim NFL-Draft dürfen die 32 Teams Nachwuchsspieler auswählen, die schlechtesten Mannschaften der Vorsaison sind zuerst an der Reihe. Positionen dürfen allerdings getauscht werden. Die angemeldeten deutschen Talente wurden erwartungsgemäß nicht in der ersten Runde ausgewählt.

(SID)/Bild: Imago