NFL-Draft: Raiders wählen Quarterback Mendoza an Nummer eins

Die Las Vegas Raiders haben Quarterback Fernando Mendoza mit dem ersten Pick des diesjährigen NFL-Drafts ausgewählt.

Kaum hatten die Las Vegas Raiders Quarterback Fernando Mendoza beim NFL-Draft an erster Stelle gewählt, da meldete sich der große Tom Brady zu Wort. „Willkommen in Las Vegas“, schrieb der erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte und Miteigentümer der Raiders bei X: „Zeit, sich an die Arbeit zu machen.“

Der 22 Jahre alte Mendoza soll dem Traditionsklub neuen Schwung verleihen. In den vergangenen vier Spielzeiten hatten die Raiders die Play-offs verpasst.

Die 91. Ausgabe der Talentevergabe fand am Donnerstag im Acrisure Stadium der Pittsburgh Steelers statt. Mendoza, ein kubanisch-amerikanischer Spielmacher, war nach einer herausragenden College-Saison als Top-Pick erwartet worden. Er führte die Indiana Hoosiers in einer makellosen Spielzeit zum ersten nationalen Titel der Universitätsgeschichte und wurde mit der Heisman Trophy als bester College-Footballer ausgezeichnet.

In der abgelaufenen Saison brachte Mendoza 273 von 379 Pässen für 3535 Yards und 41 Touchdowns an, bei nur sechs Interceptions. Zudem erlief er bei 90 Läufen 276 Yards und sieben weitere Touchdowns.

„Ich freue mich einfach darauf, mit der Arbeit zu beginnen, es auf der nächsten Ebene zu beweisen“, sagte Mendoza mit einer Raiders-Kappe auf dem Kopf bei ESPN. „College war fantastisch. Ich bin so gesegnet, diese Karriere gehabt zu haben. Aber jetzt trete ich in ein großartiges Spiel ein, die NFL. Ich freue mich darauf, es mir jeden einzelnen Tag zu beweisen und zu verdienen.“

Mendoza verfolgte den Draft nicht vor Ort, sondern mit seiner Familie und Freunden in Miami, da die Reise für seine an Multipler Sklerose erkrankte Mutter Elsa schwierig gewesen wäre. Ob und wie schnell er in Las Vegas eine Starterrolle übernimmt, ist offen.

Die Franchise hatte erst kürzlich Quarterback-Veteran Kirk Cousins (37) verpflichtet. Die Sehnsucht nach Erfolg ist groß: Die Raiders kamen in der Vorsaison nur auf drei Siege bei 14 Niederlagen und warten seit ihrem Super-Bowl-Triumph 2003 auf einen Play-off-Erfolg.

(SID) / Bild: Imago