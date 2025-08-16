NFL-Export Raimann: Berlin-Spiel als „Familientreffen“

Für Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann wird das Gastspiel der Indianapolis Colts in Berlin zum großen Wiedersehen mit seinen Liebsten.

„Ich freue mich schon riesig. Die ganze Familie freut sich auch schon, ich glaube, wir sind jetzt bei 35 Tickets“, sagte der Offensive Tackle aus der NFL im Interview mit RTL/ntv und Sport.de.

Das Spiel der Colts am 9. November gegen die Atlanta Falcons im Berliner Olympiastadion sei „extrem aufregend“ für ihn: „Die ganze Familie kommt zu Besuch und es entwickelt sich zu einem Familientreffen. Wir haben auch Verwandtschaft in der Nähe von Hamburg, sodass sich dann die österreichische und die deutsche Familie in Berlin trifft für das Wochenende“, sagte Raimann.

„Ein Stückchen Heimat“

Mit dabei könnte auch sein deutscher Teamkollege Maximilian Mang sein. Den Tight End aus Berlin nahmen die Colts im Mai als „Undrafted Free Agent“ unter Vertrag, er entwickelt sich laut Raimann sehr gut: „Er ist schon vollprofessionell, wie er sich hier im Gebäude verhält, wie er das Playbook lernt. Wie ich das gesehen habe, macht er das schon super.“ Mit Mang im stressigen Football-Alltag Deutsch sprechen zu können, sei für ihn „einfach ein Stückchen Heimat“, sagte Raimann.

