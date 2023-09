NFL gastiert bis mindestens 2029 im Tottenham-Stadion

Die National Football League (NFL) wird bis 2029 jährlich mindestens zwei reguläre Saisonspiele im Stadion des Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur in London austragen. Wie die NFL am Donnerstag weiter mitteilte, wird das hochmoderne Stadion in London von der Liga den offiziellen Titel „Home of the NFL in the UK“ erhalten.

Die global immer populärer werdende amerikanische Football-Profiliga trägt bereits seit 2007 regelmäßig Spiele in London aus, seit 2019 im neu errichteten Stadion des Fußball-Traditionsvereins Tottenham.

Zwei weitere NFL-Spiele in Europa in diesem Jahr finden im November in Frankfurt statt. Im Vorjahr hatten die Tampa Bay Buccaneers in München vor ausverkauftem Haus gegen die Seattle Seahawks das erste reguläre NFL-Saisonspiel auf deutschem Boden bestritten.

(SID)

Bild: Imago