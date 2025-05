NFL in Deutschland: Raimanns Colts treffen im November auf Falcons

Die Indianapolis Colts mit Österreichs Football-Aushängeschild Bernhard Raimann wissen seit Dienstag ihren Gegner für das Berlin-Gastspiel der NFL im Herbst. Wie die US-Profiliga bekannt gab, empfangen die Colts als „Gastgeber“ am 9. November im Olympiastadion der deutschen Hauptstadt die Atlanta Falcons. Bereits 2023 waren Raimann und Co. in Deutschland zu Gast, damals hatte „Indy“ in Frankfurt die New England Patriots mit 10:6 besiegt.

In Berlin findet erstmals ein Spiel des NFL-Grunddurchgangs statt. Davor gastiert die Liga am 28. September mit dem Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Minnesota Vikings im Croke Park in Dublin, die Vikings reisen anschließend nach London und treffen am 5. Oktober im Tottenham-Stadion auf die Cleveland Browns. Eine Woche später treten die New York Jets an gleicher Stelle gegen die Denver Broncos an. Am 19. Oktober spielen die Jacksonville Jaguars in Wembley gegen die Los Angeles Rams.

Die letzte internationale NFL-Partie 2025 ist am 16. November das Duell zwischen den Miami Dolphins und den Washington Commanders im Madrider Bernabéu Stadion. Das Brasilien-Gastspiel zum Saisonauftakt bestreiten am 5. September die Los Angeles Chargers in São Paulo, der Gegner wird am Mittwoch mitgeteilt.

(APA) / Foto: IMAGO