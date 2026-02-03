NFL kehrt nach Mexiko zurück

Die National Football League (NFL) wird ab diesem Jahr wieder Spiele in Mexiko City austragen. Die US-Profiliga kündigte am Dienstag an, in den Jahren 2026, 2027 und 2028 jeweils eine Begegnung im Estadio Banorte auszurichten. Weitere Details sollen im Zuge der Bekanntgabe des Spielplans im Frühjahr verkündet werden.

„Wir freuen uns, ab 2026 wieder NFL-Regular-Season-Games nach Mexiko City zu bringen und damit unsere tiefe und langjährige Verbindung zu den Fans im ganzen Land zu bekräftigen“, sagte Arturo Olivé, General Director der Liga in Mexiko. Das Estadio Banorte sei Schauplatz „einiger unglaublich denkwürdiger Momente“ der internationalen NFL-Geschichte und stehe sinnbildlich für das Engagement der Liga im mexikanischen Markt.

Mexiko gilt mit rund 40 Millionen Fans als größter NFL-Markt außerhalb der USA. Insgesamt hat die Liga seit 2005 bislang fünf Hauptrundenspiele in Mexiko City ausgetragen. 2026 plant die NFL mit neun internationalen Partien, mit so vielen Auslandsspielen wie nie zuvor. Es finden auch Spiele in Rio de Janeiro, Melbourne, London, Madrid, Paris und München statt.

