NFL-Playoffs: Bills-Spiel auf Montag verschoben

Das Playoff-Spiel in der US-Football-Profiliga NFL zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers ist wegen eines heranziehenden Schneesturms von Sonntag auf Montagnachmittag (16.30 Uhr Ortszeit/22.30 Uhr MEZ) verschoben worden. Wie die Bills am Samstag mitteilten, wurde die Entscheidung aufgrund von Sicherheitsbedenken und in Absprache mit New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul getroffen.

Zuvor hatten die Bills für das Duell der Wildcard-Runde einen öffentlichen Aufruf gestartet. 20 Dollar die Stunde für Nachtarbeit und kostenloses Essen wurden der „Bills Mafia“ für Hilfe beim Schneeschippen im Highmark Stadium geboten.

„Angehende Schneeschipper werden gebeten, sich dem Wetter entsprechend zu kleiden (Handschuhe, Schals, Mützen, Mäntel usw.) und nach Möglichkeit eigene Schaufeln mitzubringen“, teilten die Bills in ihrem Aufruf mit. Die Helfer sollten möglichst älter als 18 Jahre sein.

Bild: Imago