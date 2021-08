NFL Preseason: Seikovits für Cardinals im Einsatz

Footballspieler Bernhard Seikovits hat seinen ersten Einsatz für das NFL-Team Arizona Cardinals absolviert. Der Tight End aus Wien bekam am Freitag beim 19:16 im Vorbereitungsspiel über die Dallas Cowboys vornehmlich in den Special Teams zu Minuten. “Es war eine Freude, vor den Heimfans zu spielen”, sagte Seikovits in einem Kurzvideo auf Twitter. Der 23-Jährige hatte es über das International Player Pathway Program (IPPP) der NFL zu den Cardinals geschafft.

Er hofft, am Ende der Preseason den Sprung in den regulären Saisonkader zu schaffen. Das gilt auch für Running Back Sandro Platzgummer, der bereits in sein zweites Jahr bei den New York Giants geht. Die Chance, sein Potenzial zu zeigen, bekommt der Tiroler vielleicht schon im ersten Vorbereitungsspiel des Teams in der Nacht auf Montag (01.30 Uhr) gegen den Stadtrivalen New York Jets. Im Gegensatz zu Seikovits ist Platzgummer nicht mehr durch das IPP-Programm geschützt, die Giants könnten sich daher relativ einfach von dem Österreicher trennen.

(APA)/Bild: Imago