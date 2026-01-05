NFL-Rekord durch Superstar Garrett

Myles Garrett von den Cleveland Browns hat am letzten Spieltag der National Football League (NFL) einen Rekord aufgestellt.

Beim 20:18 gegen die Cincinnati Bengals riss der Defensiv End im letzten Viertel Quarterback Joe Burrow zu Boden und verbuchte damit seinen 23. „Sack“ in dieser Saison. Die bisherige Bestmarke von 22,5 Sacks hatten Hall-of-Famer Michael Strahan (2001) und T.J. Watt von den Pittsburgh Steelers (2021) gehalten.

Die Browns hatten die Play-offs der NFL längst verpasst, dank Superstar Garret aber dennoch etwas zu feiern. „Er hat Geschichte geschrieben, er ist der Sack-König. Wenn es nach mir ginge, wäre er der MVP“, sagte Chefcoach Kevin Stefanski. Garrett riss Burrow bereits zum zwölften Mal in seiner Karriere um, ebenso oft war ihm dies bereits gegen Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens gelungen.

(SID) / Artikelbild: Imago