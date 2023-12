NFL: San Francisco sichert sich Division-Sieg

Die San Francisco 49ers haben sich in der Football-Profiliga NFL als erstes Team den Sieg in ihrer Division gesichert. Bei den Arizona Cardinals feierte der Super-Bowl-Anwärter einen 45:29-Erfolg und ist nach dem sechsten Sieg in Serie nicht mehr vom ersten Platz der NFC West zu verdrängen. Die Play-off-Teilnahme hatten die 49ers schon sicher.

Ihr Play-off-Ticket lösten auch die Baltimore Ravens durch ein 23:7 bei den Jacksonville Jaguars. Die Ravens weisen wie die 49ers eine 11:3-Bilanz auf.

Durch die Schützenhilfe anderer Mannschaften standen die Dallas Cowboys schon vor der deutlichen 10:31-Niederlage bei den Buffalo Bills in den Play-offs. Es war die vierte Saisonniederlage der Cowboys – alle kassierten sie auswärts.

(SID)/Bild: Imago