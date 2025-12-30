NFL: Schwere Vorwürfe gegen Patriots-Profi Diggs

Wide Receiver Stefon Diggs von den New England Patriots sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt.

Gegen den NFL-Profi ist wegen des Vorwurfs der Strangulation und Körperverletzung Anklage erhoben worden. Die angebliche Tat soll sich laut Polizeiangaben Anfang Dezember ereignet haben. Die Vorwürfe kamen am Dienstag nach einer Anhörung vor Gericht in Dedham/Massachusetts an die Öffentlichkeit.

Diggs‘ Anwalt David Meier nannte die Vorwürfe in US-Medienberichten „unbegründet und nicht belegt“. Die Patriots teilten mit, „weiterhin Informationen sammeln und bei Bedarf uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden und der NFL zusammenarbeiten“ zu wollen.

Diggs führt die Patriots mit 82 Receptions und 970 Yards in der laufenden Saison an. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion ist mit einer Bilanz von 13 Siegen und 3 Niederlagen als Sieger seiner Division bereits für die Play-offs qualifiziert.

(SID) Foto: Imago