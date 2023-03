NFL-Star Jones verlängert für 160 Millionen bei den Giants

Mit Daniel Jones ist in der National Football League (NFL) ein weiterer Quarterback zum Großverdiener aufgestiegen. Die New York Giants verlängerten den Vertrag mit dem 25-jährigen Spielmacher um vier Jahre. Dafür kassiert Jones mindestens 160 Millionen Dollar, 82 Millionen sind bei Vertragsunterzeichnung garantiert. Der Kontrakt enthält zudem die Möglichkeit auf leistungsbezogene Boni in Höhe von 35 Mio. Dollar.

Jones hatte nach drei durchwachsenen Jahren in New York zuletzt eine starke Saison absolviert. Der 25-Jährige führte die Giants, der Ex-Club des Tirolers Sandro Platzgummer,erstmals seit sechs Jahren wieder in die Play-offs. „Ich habe nach der Saison gesagt, dass ich diesen Ort liebe“, sagte Jones in einer vom Team veröffentlichten Erklärung. „Ich bin froh, dass wir zu einer Einigung gekommen sind.“

(APA) / Bild: Imago