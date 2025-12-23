NFL verhängt Sperre gegen Metcalf nach Fan-Zwischenfall

NFL-Profi DK Metcalf von den Pittsburgh Steelers ist nach seiner Auseinandersetzung mit einem Fan der Detroit Lions für zwei Spiele gesperrt worden und muss in diesem Zeitraum ohne Bezahlung auskommen. Dies teilte die Football-Profiliga mit. Metcalf versuche, gegen die Sperre vorzugehen, berichtete ESPN.

Sofern er dabei nicht erfolgreich ist, müsste er nicht nur bei den Spielen bei den Cleveland Browns und gegen die Baltimore Ravens zusehen, sondern auch auf 555.556 Dollar verzichten.

Beim 29:24 der Steelers gegen die Lions und Amon-Ra St. Brown am Sonntag hatte sich Metcalf die Auseinandersetzung mit dem Fan geliefert. Dabei packte der Wide Receiver den in der ersten Reihe stehenden Zuschauer am T-Shirt und versuchte, diesen zu schlagen. Videomaterial, das die Szene zeigt, kursiert in den Sozialen Medien. Ob Metcalf den Fan tatsächlich getroffen hat, sei laut NFL „unklar“.

Unabhängig davon verstoße der 28-Jährige „gegen die Richtlinien der Liga“, hieß es in einem Statement der NFL. Laut Medienberichten habe Metcalf mit dem Fan bereits in der Vergangenheit Probleme gehabt, als er noch für die Seattle Seahawks aufgelaufen war. Der Zuschauer habe am Sonntag Metcalfs Mutter beleidigt und rassistische Kommentare abgegeben, schrieb die NFL in ihrem Bericht. Der Fan wies diese Vorwürfe über seinen Anwalt zurück. Er habe Metcalf lediglich beim vollen Namen (DeKaylin Zecharius) genannt und nicht die Abkürzung DK verwendet.

