NHL-Allstar-Spiel kehrt mit „Nationalteams“ zurück

Eine „Mini-WM“ an einem Tag: Die NHL geht neue Wege und lässt ihre Topleute beim ersten Allstar-Game nach drei Jahren Pause in der kommenden Saison ihrer Herkunft nach gegeneinander antreten.

Wie die Liga mitteilte, spielen am 6. Februar 2027 in Long Island 5 Auswahl-Mannschaften mit Profis aus den USA, Kanada, Finnland, Schweden und dem Rest der Welt in einem Mini-Turnier gegeneinander. Auch Russland, international im Eishockey noch außen vor, wird trotz zahlreicher Topspieler in der NHL kein eigenes Team zugestanden.

Nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ steht nach zehn Spielen über jeweils fünf Minuten ein Turniersieger fest, der zwei Millionen US-Dollar kassiert. Jedes Team besteht aus neun Spielern und zwei Torhütern, zum Einsatz kommen – wie in der Verlängerung eines gewöhnlichen Spiels – nur drei Feldspieler gleichzeitig. Über die Spielerauswahl stimmen zum Teil die Fans ab, zum Teil bestimmen die Liga-Verantwortlichen die Akteure.

Zuletzt war 2024 ein Allstar-Weekend veranstaltet worden. Damals traten vier international gemischte Teams unter der Führung jeweils eines Topstars (Auston Matthews, Connor McDavid, Nathan McKinnon und Quinn Hughes) gegeneinander an. 2025 fand anstelle des Allstar-Wochenendes der „World Cup of Hockey“ mit NHL-Spielern statt, der als Vorbereitung auf Olympia 2026 diente – auch während der Winterspiele in Norditalien gab es kein Allstar-Spiel.

(SID) / Bild: Imago