NHL-Draft: Sharks holen Kanadier Celebrini als Nummer-1-Pick

Eishockey-Toptalent Macklin Celebrini ist wie erwartet am Freitagabend (Ortszeit) als erster Spieler im NHL-Draft ausgewählt worden.

Die San Jose Sharks sicherten sich in Las Vegas die Rechte am 18-jährigen kanadischen Center, der bereits mit seinen berühmten Landsleuten Sidney Crosby und Jonathan Toews verglichen wird. Marco-Rossi-Club Minnesota Wild entschied sich an Nummer zwölf für den hochgelobten 18-jährigen US-Verteidiger Zeev Buium.

(APA/sda) / Artikelbild: Imago