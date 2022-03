NHL erklärt Dadonov-Trade für ungültig! Vegas in der Zwickmühle

Die NHL hat am Mittwochabend den Trade zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks um Stürmer Evgeni Dadonov für ungültig erklärt.

Damit bleibt der Russe und ein Zweitrunden Draftpick 2022 bei den Golden Knights und John Moore sowie der Vertrag von Ryan Kesler bei den Ducks. Der Wechsel scheiterte letztlich an einer „10-Team-No-Trade-Klausel“, die der 33-jährige Dadonov in seinem Vertrag verankert hat. Der Angreifer hatte vor der Saison u.a. Anaheim auf diese Liste gesetzt, damit ist eine Transferierung zu den Ducks in dieser Spielzeit nicht möglich.

Weder Vegas, Anaheim noch die NHL haben diese Sondervereinbarung berücksichtigt und den Trade am Montag vollzogen. Nun revidierte die National Hockey League die fragwürdige Transaktion.

Bitter ist die jetztige Situation vor allem für die Vegas Golden Knights. Das Franchise aus Nevada hat die Chance verpasst, den Vertrag von Dadonov (5 Millionen US-Dollar pro Jahr) von der Gehaltsliste zu bekommen und mit Ryan Kesler den Kontrakt eines zurückgetretenen Spielers aufzunehmen. Kesler, der sein letztes NHL-Spiel in der Saison 2018/19 bestritt, würde Vegas ein Cap-Hit von 6,875 Millionen US-Dollar für die „Long-Term-Injured-Reserve“ bescheren. Mit diesem Trick könnten die Golden Knights die Gehaltsobergrenze der NHL überschreiten, ohne einen Regelverstoß zu begehen.

Mehr zu den Themen Gehaltsobergrenze, „Long-Term-Injured-Reserve“ und Cap-Manipulation findet ihr im verlinken Artikel oberhalb des letzten Absatzes.

Nach dem Scheitern des Deals mit Anaheim sind den Vegas Golden Knights die Hände gebunden. Im Rennen um die Playoffs muss die Mannschaft von Trainer Peter DeBoer vorerst ohne Kapitän Mark Stone auskommen. Der Kanadier befindet sich seit Februar auf der „Long-Term-Injured-Reserve“-Liste („LTIR“), offiziell aus Verletzungsgründen. Seine Abwesenheit wird aber kontrovers betrachtet, denn ohne seinen 9,5 Millionen US-Dollar schweren Vertrag in der regulären Kaderliste begehen die Golden Knights keinen Salary-Cap-Verstoß.

The @NHL announced today that it has invalidated Monday’s trade of Evgenii Dadonov from the @GoldenKnights to the @AnaheimDucks. https://t.co/fKiy112jTR pic.twitter.com/fILdMfzKS6

— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 23, 2022