NHL-Fans aufgepasst: Diese Playoff-Spiele seht ihr live auf Sky

Die NHL Playoffs starteten in der vergangenen Nacht und den Anfang machten die Edmonton Oilers, die in der ersten Runde der Western Conference auf die Los Angeles Kings trafen. Die Kanadier haben sich für die Playoffs viel vorgenommen, schieden sie doch vergangene Saison bereits in Runde eins aus.

Die NHL live auf Sky Sport:

In der Nacht auf Mittwoch, 04.05.:

01:00 Uhr: New York Rangers – Pittsburgh Penguins live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Donnerstag, 05.05.:

04:00 Uhr: Edmonton Oilers – Los Angeles Kings live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Freitag, 06.05.:

01:30 Uhr: Florida Panthers – Washington Capitals live auf Sky Sport 2

In der Nacht auf Samstag, 07.05.:

01:30 Uhr: tba live auf Sky Sport 2

04:00 Uhr: Los Angeles Kings – Edmonton Oilers live auf Sky Sport 1

Samstag, 07.05.:

19:00 Uhr: Washington Capitals – Florida Panthers live auf Sky Sport 6

22:30 Uhr: Colorado Avalanche – Nashville Predators live auf Sky Sport 2

01:00 Uhr: Pittsburgh Penguins – New York Rangers live auf Sky Sport 1

Sonntag, 08.05.:

18:30 Uhr: Boston Bruins – Carolina Hurricanes Kings live auf Sky Sport 3

In der Nacht auf Montag, 09.05.:

04:00 Uhr: Los Angeles Kings – Edmonton Oilers live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Dienstag, 10.05.:

01:00 Uhr Washington Capitals – Florida Panthers live auf Sky Sport 1

