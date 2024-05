NHL-Halbfinale: Florida besiegt Rangers zum Auftakt

Die Eishockey-Cracks der Florida Panthers haben einen Auftakt nach Maß in ihr Play-off-Halbfinale in der NHL hingelegt. Der Vorjahresfinalist siegte bei den New York Rangers 3:0 und ging in der Best-of-seven-Serie in Führung. Spiel zwei des Conference Finals im Osten steigt in der Nacht zu Samstag.

Mann des Abends im Madison Square Garden war Sergei Bobrowsky, Floridas Keeper entschärfte allein im Schlussdrittel elf Schüsse auf sein Tor. Die Treffer für das Team aus dem Sunshine State, das im Vorjahr in der Finalserie noch klar an den Vegas Golden Knights gescheitert (1:4) war, erzielten Matthew Tkachuk, Carter Verhaeghe und Sam Bennett.

Im Endspiel des Westens stehen sich derweil die Edmonton Oilers um den Deutschen Leon Draisaitl und die Dallas Stars gegenüber. Die Serie startet in der Nacht zu Freitag.

(SID)/Bild: Imago