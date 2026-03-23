NHL: Siege für Division-Leader Colorado und Carolina

Gleich sechs der acht Sonntag-Partien in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL sind in die Overtime gegangen: Das aktuell beste Team der Liga, Colorado Avalanche, siegte bei den Washington Capitals ebenso 3:2 wie die Nashville Predators bei den Chicago Blackhawks.

Die Winnipeg Jets siegten 3:2 nach Penaltyschießen bei den New York Rangers. Ungefährdet mit 5:1 siegten hingegen die Carolina Hurricanes bei den Pittsburgh Penguins, Carolina führt die Metropolitan Division an.

Im Duell zweier Division-Leader zwischen den Anaheim Ducks (Pacific) und den Buffalo Sabres (Atlantic) siegte Anaheim knapp 6:5 in der Verlängerung.

Traurige Nachrichten gibt es aus dem Umfeld von den Minnesota Wild, bei denen Marco Rossi rund vier Jahre unter Vertrag stand. Die für NHL.com arbeitende Reporterin Jessi Pierce, die seit zehn Jahren für die Wild zuständig war, und ihre drei Kinder kamen bei einem Feuer in ihrem Haus ums Leben. Dies gab die Liga am Sonntag bekannt.

(APA/Reuters) / Bild: Imago