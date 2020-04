NHL: Spieler der Edmonton Oilers verstirbt nach Hirnblutung

via

via Sky Sport Austria

Colby Cave, Mittelstürmer des kanadischen NHL-Teams der Edmonton Oilers verstarb am Samstagvormittag nach einer Not-OP.

Der 25-jährige Kanadier musste Tage zuvor aufgrund einer Hirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Um die Kolloidzyste zu entfernen, die Druck auf sein Gehirn ausübte, wurde er in das „Sunnybrook Hospital“ in Toronto verlegt und musste sich dort einer Notoperation unterziehen. Für den besseren Genesungsprozess wurde der Oilers-Spieler in ein künstliches Koma gelegt.

(Red.)

Artikelbild: IMAGO Pictures