NHL-Spitzenreiter Colorado holt 40. Saisonsieg

via

via Sky Sport Austria

Colorado Avalanche hat seine Spitzenposition in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit dem vierten Sieg hintereinander gefestigt. Colorado machte am Dienstag beim 5:3-Heimerfolg über die New York Islanders mit drei Treffern im Schlussdrittel noch einen 2:3-Rückstand wett.

Das Team aus Denver holte im 54. Saisonspiel den 40. Sieg. Zuletzt erreichten die Detroit Red Wings vor 14 Jahren so schnell diese Marke, schneller haben nur die Washington Capitals 2016 (in 53 Spielen) 40 Saisonsiege geschafft.

VIDEO-Highlights der NHL-Spiele vom Dienstag

Tampa Bay Lightning – Ottawa Senators 5:2

Philadelphia Flyers – Edmonton Oilers 0:3

Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils 4:3

Detroit Red Wings – Carolina Hurricanes 4:3 n.V.

Minnesota Wild – Calgary Flames 1:5

Winnipeg Jets – Montreal Canadiens 8:4

Colorado Avalanche – New York Islanders 5:3

Vegas Golden Knights – San Jose Sharks 3:1

Anaheim Ducks – Boston Bruins 4:3

(APA)