NHL-Star Owetschkin trauert um seinen Vater

Russlands Eishockey-Star Alexander Owetschkin trauert um seinen Vater, der mit 71 Jahren verstorben ist.

Der 37-jährige NHL-Profi der Washington Capitals gab die Nachricht vom Ableben seines Vater Michail am Mittwoch via Instagram bekannt. Am Vortag hatten die Capitals vermeldet, dass ihr Kapitän aus familiären Gründen auf unbestimmte Zeit dem Eis fernbleiben werde. Trainer Peter Laviolette gab an, dass er Owetschkin in absehbarer Zeit nicht wieder beim Team sehe.

Owetschkin ist mit 37 Jahren immer noch der beste Torschütze der Capitals und hat in dieser Saison in 54 Spielen 32 Tore erzielt. Seine Gesamtpunktzahl von 812 macht ihn hinter Wayne Gretzky (894) zum zweitbesten Torschützen in der Geschichte der NHL.

