NHL-Topteam Winnipeg feiert siebenten Sieg in Serie

Die Winnipeg Jets zeigen in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL trotz intensivem Programm keine Schwäche. Die Mannschaft aus der kanadischen Provinz Manitoba feierte am Dienstag mit einem 5:0-Heimerfolg gegen die Columbus Blue Jackets den siebenten Sieg innerhalb von zehn Tagen. Cole Perfetti mit zwei Toren und einem Assist und Torhüter Connor Hellebuyck mit 29 abgewehrten Torschüssen waren die Spieler des Abends.

Das Topteam der Liga hat in den jüngsten 13 Partien stets gepunktet (elf Siege, zwei Niederlagen nach Verlängerung), die jüngste Niederlage in der regulären Spielzeit setzte es am 12. Dezember.

Erfolge für Vancouver, Edmonton und Florida

Die Vancouver Canucks, die aktuelle Nummer zwei der NHL, holten innerhalb von 24 Stunden zwei Siege in New York. Dem 6:3 gegen die Rangers ließen die Kanadier ein 5:2 gegen die Islanders folgen. Gut in Form sind auch die Florida Panthers und die Edmonton Oilers, die jeweils acht Siege hintereinander verbucht haben. Die Oilers setzten sich bei den Chicago Blackhawks mit 2:1 durch, die Panthers besiegten in St. Louis die Blues mit 5:1.

Die Boston Bruins, Spitzenreiter der Eastern Conference, mussten sich dagegen den Arizona Coyotes mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben.

