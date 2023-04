NHL verkündet Spieltermine in Europa: Teams von Rossi und Kasper dabei

Marco Rossi und Marco Kasper könnten mit ihren Clubs aus der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL im Herbst in Europa zu sehen sein.

Die National Hockey League gab am Mittwoch bekannt, dass Minnesota Wild (Rossi), Detroit Red Wings (Kasper), Ottawa Senators und Toronto Maple Leafs im Zuge der Global Series von 16. – 19. November vier Meisterschaftsspiele in Stockholm austragen. Offen ist, ob die beiden jungen österreichischen Stürmer im Herbst im NHL-Kader ihrer Clubs stehen.

Die NHL hat bisher 38 Meisterschaftsspiele außerhalb von Europa absolviert, 32 davon in Europa. Stockholm wird mit den November-Matches auf 16 NHL-Ligaspiele und damit die meisten außerhalb von Nordamerika kommen.

Im September gastiert die NHL erstmals auch in Australien. Die Arizona Coyotes und Los Angeles Kings bestreiten am 23. und 24. September zwei Vorbereitungsspiele in Melbourne.

(APA)

Bild: Imago