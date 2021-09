Im Kampf um einen Platz im Team der Minnesota Wild in der kommenden Saison hat Österreichs Eishockey-Jungstar Marco Rossi zumindest aufgezeigt.

Der Vorarlberger, der am Donnerstag 20 Jahre alt wird, steuerte in der Nacht zum Samstag in einem Testspiel einen schönen Treffer für das Farmteam der Wild in der American Hockey League, Iowa Wild, bei. Die NHL-Saison beginnt am 12. Oktober.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(APA).

Beitragsbild: Imago.